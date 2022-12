Auto fuori strada sulla provinciale, 24enne in Rianimazione

OSTUNI - E' ricoverata in gravi condizione nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi, una 24enne di Ostuni che ieri sera (mercoledì 14 dicembre 2022) è rimasta coinvolta in un grave incidente sulla provinciale che collega Francavilla ad Ostuni. L'incidente è avvenuto intorn alle 21.20 mentre la ragazza si dirigeva verso Francavilla. La Toyota Yaris colore grigio scuro sulla quale viaggiava, per cause in corso accertamento da parte dei carabinieri, è uscita fuori strada andando ad urtare violentemente contro un albero di ulivo. Immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 la ragazza è stata trasportata in codice rosso presso ospedale Perrino Brindisi dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi.