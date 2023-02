Auto contro cartellone pubblicitario: spavento per una donna

TORRE SANTA SUSANNA - Auto contro cartellone pubblicitario: l'impatto si è verificato poco prima delle 13:50, sulla strada provinciale 69 che collega Torre Santa Susanna a Mesagne.

Al volante una donna che, per cause non accertate, è uscita fuori dalla carreggiata all'altezza di una curva al chilometro 2.

Il veicolo, un'Alfa Romeo 159, ha sbattuto contro il cartellone pubblicitario, posizionato nei paraggi.

L'auto si è accartocciata, mentre la donna è riuscita ad uscire da sola. I sanitari del 118, chiamati dai passanti, hanno prima soccorso e poi trasportato la conducente in ospedale. Fortunatamente, non versa in gravi condizioni.

Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri e la Polizia Locale di Torre Santa Susanna. Ad intervenire, il soccorso stradale della ditta D'elia di Torre Santa Susanna.