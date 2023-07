Uomo alla guida di un monopattino investito da un'auto: spavento al rione Santa Chiara

BRINDISI - L'impatto con l'auto è stato talmente violento da provocare la rottura del parabrezza. Si sono vissuti momenti di apprensione per il conducente di un monopattino coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle ore 12.30 di oggi (giovedì 6 luglio) fra via Montebello e via Verona, al rione Santa Chiara. La dinamica del sinistro è al vaglio dei motociclisti della Polizia Locale di Brindisi. Sbalzato sull'asfalto dopo lo scontro con l'auto, il malcapitato è stato subito soccorso da alcuni passanti, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118, a bordo di un'ambulanza. L'uomo, fortunatamente, era vigile e cosciente.

Seguono aggiornamenti