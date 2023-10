Si ribalta con la sua auto e si allontana: rintracciato sul posto di lavoro

OSTUNI – I vigili del fuoco stavano perlustrando le campagne, pensando che il conducente fosse stato proiettato lontano dall’abitacolo. Ma nulla di tutto questo. Si trovava tranquillamente a lavoro il protagonista di un incidente apparentemente grave che intorno alle ore 8 di oggi (mercoledì 4 ottobre) si è verificato sulla strada statale 16 che collega Ostuni a Carovigno, direzione Ostuni.

L’uomo, per cause da accertare, si è ribaltato mentre procedeva alla guida della sua auto, andata a finire sui terreni che lambiscono la carreggiata, adagiata sul lato del guidatore. Nonostante la violenza dell’impatto, l’automobilista è uscito pressoché illeso dall’abitacolo. A quel punto, anziché allertare le forze dell’ordine, pare abbia chiesto a un parente di passare a prenderlo, per accompagnarlo sul luogo di lavoro.

Nel frattempo altri automobilisti hanno segnalato la presenza dell’auto ribaltata nelle campagne. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e la Polizia Locale della città Bianca. I pompieri, come detto, hanno cercato l’eventuale persona ferita fra i rovi. Lo scenario che si prefigurava non era dei migliori, ma la Polizia Locale, tramite la targa, è risalita al conducente del veicolo e lo ha rintracciato a lavoro, invitandolo a recarsi suo luogo dell’incidente.