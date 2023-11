Auto si ribalta nelle campagne: conducente estratto dai vigili del fuoco

OSTUNI – Era rimasta bloccata a bordo dell’abitacolo. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre un 65enne coinvolto in un incidente che nel pomeriggio di oggi (lunedì 13 novembre) si è verificato in contrada Valente, nelle campagne di Ostuni. L’uomo procedeva alla guida della sua Opel Astra.

L’automobilista ha perso il controllo del mezzo, che a quel punto si è ribaltato sulla fiancata lato guidatore. E’ accaduto in una stradina delimitata da muretti a secco. Sul posto si sono recati i pompieri del distaccamento della Città Bianca, i soccorritori del 118 e la Polizia Locale. Il malcapitato è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi.