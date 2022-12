Incidente sulla provinciale: ragazza incastrata nella Jeep, è in prognosi riservata

ERCHIE - Dopo l'incidente è rimasta incastrata nella Jeep. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 22 di domenica 11 dicembre 2022, sulla strada provinciale 61, in territorio di Erchie. La Jeep, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada mentre percorreva la provinciale. Dopo l'impatto, il mezzo era ridotto molto male, come si evince dalla foto pubblicata. La ragazza è rimasta incastrata all'interno. Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e i sanitari del 118. I primi hanno soccorso la vittima, i secondi hanno prestato le cure del caso. Trasportata in ospedale, la giovane è in prognosi riservata.