Auto si ribalta sulla statale 379, una donna finisce in ospedale: traffico a rilento

FASANO - Attimi di paura, nella tarda mattina di oggi (martedì 13 settembre 2022), quando, per cause che dovranno essere accertate dalla polizia Stradale, un’auto, una Lancia Y, si è ribaltata sulla strada statale 379 (Bari-Brindisi), all'altezza di Torre Canne direzione nord.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con una squadra inviata dal distaccamento di Ostuni, personale Anas e personale sanitario del 118 a cui la donna è stata affidata per essere trasportata in ospedale. L'autovettura ha subito non pochi danni e presenta il parabrezza completamente sfondato.

La zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco che hanno bonificato l'impianto elettrico e carburante onde evitare inneschi d'incendio. Il traffico al momento scorre al rilento per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.