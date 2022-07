Tamponamento tra furgone e bisarca, tre feriti in codice rosso. Statale chiusa

FRANCAVILLA FONTANA - E' di tre feriti in codice rosso il bilancio di un tamponamento avvenuto oggi, martedì 5 luglio, sulla strada statale 7. L'incidente è avvenuto intorno alle 14:15, coinvolti un furgone e una bisarca, all'altezza dello svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana, direzione Taranto.

L'impatto è stato molto forte, tanto che per estrarre due feriti sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno bonificato l'impianto elettrico e l'impianto di carburante, permettendo così di rimuovere il mezzo causa rischio incendio e/o esplosione. Sul posto anche i carabinieri di Francavilla e la polizia locale.

Il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente, direzione Taranto, è stato chiuso per più di un'ora e mezza. Alle 16 risultava ancora bloccata. Molti i detriti rimasti sulla carreggiata, infatti. Sul posto anche il personale del 118, che ha soccorso i tre feriti, trasportati in ospedale. Per loro, codice rosso.