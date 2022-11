Illeso ma positivo ad alcol test: nei guai automobilista dopo incidente

CAROVIGNO - Auto distrutta e denuncia per guida in strada di ebbrezza. E' questo il bilancio di un incidente verificatosi nel pomeriggio di sabato 5 novembre sulla strada provinciale che collega Carovigno a San Vito Dei Normanni, il 98esimo rilevato dalla Polizia locale di Carovigno dall'inizio del 2022. Alla guida di una Fiat Panda c'era un 26enne che per fortuna è rimasto illeso.

L'auto è uscita fuori strada ribaltandosi nella campagna circostante, l'automobolista è stato soccorso da personale del 118 e ha rifiutato il trasferimento al Pronto soccorso.

Gli agenti della Polizia locale di Carovigno intervenuti per i rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica, con il supporto dei colleghi della Polizia stradale hanno disposto, come da prassi, l'alcol test. E' emerso che il giovane si era messo alla guida in stato di ebbrezza, la patente è stata ritirata ed è scattata la denuncia