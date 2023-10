Violento scontro con un Tir: ambulanza distrutta, due feriti di cui uno in codice rosso

FRANCAVILLA FONTANA – L’ambulanza si è praticamente disintegrata. Impressionante lo scontro fra il mezzo sanitario (di un privato, non del servizio sanitario pubblico) e un Tir che intorno alle ore 6 di oggi (sabato 7 ottobre) su è verificato sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto, poco dopo lo svincolo per Grottaglie (Taranto), direzione Brindisi, nel territorio della provincia di Brindisi.

La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. L’ambulanza si è letteralmente accartocciata a seguito dell’impatto. A bordo, fortunatamente, non si trovavano pazienti. Il conducente e il passeggero sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. Uno dei due, con diverse fratture, era in codice rosso. Nessuna conseguenza, invece, per il conducente del mezzo pesante.

Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, per la messa in sicurezza dei veicoli. La strada è stata chiusa al traffico fino alle ore 8. Gli accertamenti del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana.