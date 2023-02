Auto si ribalta: spavento per coppia di 90enni, intervengono anche i pompieri

FASANO – Sono usciti dall’abitacolo grazie all’aiuto dei vigili del fuoco. Si sono vissuto momenti di apprensione per due anziani (un uomo di 90 anni e la consorte) di Martina Franca (Taranto), coinvolti in un incidente che intorno alle ore 8 di oggi (lunedì 27 febbraio) si è verificato sulla strada statale 172 che collega Fasano a Locorotondo (Taranto), in zona Laureto.

La coppia viaggiava a bordo di una Volkswagen Polo che per cause da accertare si è ribaltata. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e due squadre di pompieri: una del distaccamento di Ostuni; l’altra del distaccamento di Martina Franca (Taranto). Le due persone non erano incastrate, ma è stato necessario l’ausilio dei vigili del fuoco per uscire dall’abitacolo. Poi sono stati affidati alle cure del 118. Entrambi sono stati trasportati presso l'ospedale Perrino di Brindisi, per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non sarebbero gravi.