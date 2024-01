Scontro in viale Commenda: auto invade il marciapiede e abbatte due piante

BRINDISI – Dopo l’impatto, una macchina ha invaso il marciapiede, abbattendo un alberello e una pianta. Per fortuna non ha avuto gravi conseguenze un incidente che nella tarda serata di ieri (domenica 14 gennaio) si è verificato in viale Commenda, all’altezza dell’incrocio con via Tirolo e via Numa Pompilio. Il sinistro ha riguardato, per cause da accertare, una Fiat Panda e una Toyota Station wagon.

Quest’ultima, a seguito della collisione, è andata a finire sul marciapiede (fortunatamente deserto), travolgendo un vaso con una pianta e un alberello. Entrambi i conducenti, usciti illesi dall’impatto, sono risultati negativi agli esami tossicologici e alcolemici, disposti dalla Polizia Locale di Brindisi.

Per il risarcimento dei danni saranno attivate le compagnie assicurative. Strada e marciapiede sono stati bonificati e messi in sicurezza da personale della ditta Pissta.