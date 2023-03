Auto si ribalta e invade la corsia opposta: spavento per una coppia di anziani

BRINDISI – Il loro veicolo si è ribaltato ed è andato a sbattere contro un cordolo. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per due anziani coniugi coinvolti in uno spaventoso incidente che intorno alle ore 20 di ieri (sabato 18 marzo) si è verificato sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni.

La coppia viaggiava a bordo di una Fiat. Per cause da accertare il mezzo è uscito di strada fino a urtare un cordolo sul lato destro della carreggiata, direzione San Vito. Poi la macchina si è ribaltata sulla fiancata sinistra e ha percorso in diagonale la carreggiata per circa 50 metri, fino al cordolo nella corsia opposta.

Fortunatamente si è evitato lo scontro con altri veicoli. Marito e moglie 75enni sono stati soccorsi da personale del 118. Entrambi sono stati condotti presso l’ospedale Perrino per accertamenti. Fortunatamente non avrebbero riportato gravi ferite. Il sinistro è stato rilevato dai motociclisti della Polizia Locale di Brindisi.