Violento scontro fra due auto sulla provinciale: un uomo e una donna in ospedale

TORRE SANTA SUSANNA – I danni riportati dalle auto sono ingenti, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone a bordo. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per un uomo e una donna coinvolti in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi (venerdì 11 agosto) nei pressi del campo sportivi comunale di Torre Santa Susanna, sulla strada provinciale per Latiano.

Una donna di Torre procedeva alla Guida di una Lancia Musa. Il mezzo, per cause da accertare. Si è scontrato con una Bmw condotta da un uomo residente a Erchie.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia locale di Torre al comando di Vincenzo Serpentino. Entrambi gli automobilisti sono stati condotti in ospedale per gli accertamenti del caso.