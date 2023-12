Auto si ribalta sulla strada provinciale: spavento per la giovane conducente

MESAGNE - Ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltata. Si sono vissuti momenti di apprensione per una ragazza residente a San Pietro Vernotico che alle prime luci di oggi (domenica 10 dicembre) si è verificato sulla strada provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni, a circa tre chilometri da Mesagne. La giovane procedeva alla guida di una Fiat 500.

Il sinistro si è verificato, per cause da accertare, poco prima delle ore 7. Da quanto appreso non vi sarebbero altri mezzi coinvolti. La macchina si è cappottata sul terreno che costeggia la carreggiata. La conducente, fortunatamente, è uscita illesa dall’abitacolo. Sul posto i poliziotti del commissariato di polizia di Mesagne per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.