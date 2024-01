Violento scontro fra due auto nel centro abitato: sul posto anche i vigili del fuoco

FRANCAVILLA FONTANA - E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per soccorrere le persone coinvolte in un violento scontro avvenuto nella serata di oggi (venerdì 26 gennaio) in viale Francia, a Francavilla Fontana. L'impatto ha riguardato due auto.

Sul posto si sono recati i pompieri del locale distaccamento e il personale del 118. I feriti sono stati estretti dall'abitacolo con l'ausilio dei vigili del fuoco e affidati ai sanitari. Nessuno di essi, fortunatamente, verserebbe in gravi condizioni. La dinamica del sinistro è al valgio dei carabinieri della compagnia di Francavilla.

