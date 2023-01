Impatto fra due auto all'incrocio nel centro abitato: una donna in ospedale

TORRE SANTA SUSANNA – Un violento impatto si è verificato intorno alle ore 20 di oggi (lunedì 16 gennaio) a Torre Santa Susanna, all’altezza dell’incrocio fra via Mercadante e via Giordano. Due le auto coinvolte nello scontro: una Fiat 500 condotta da una donna e una Fiat Panda alla cui guida si trovava un ragazzo. Ad avere la peggio è stata la donna, soccorsa da personale del 118 e condotta presso l’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana per gli accertamenti del caso. Illeso, invece, l’altro automobilista. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale di Torre Santa Susanna.