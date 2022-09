Incidente al quartiere Sant'Elia: spavento per un motociclista

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di apprensione per un motociclista coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle ore 11.15 di oggi (domenica 25 settembre) in via Arturo Martini, al rione Sant'Elia. Il malcpitato è stato sbalzato sull'asfalto. La moto ha proseguito la corsa di qualche metro. Nel sinistro sarebbe coinvolta anche una Fiat Idea condotta da un uomo. Il motociclista è stato subito soccorso da alcuni cittadini, in attesa dell'arrivo del personale del 118. Successivamente, vigile e cosciente ma comprensibilmente scosso, è stato trasportato in ambulanza presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Brindisi. Da chiarire la dinamica dell'incidente.