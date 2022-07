Auto contro moto sulla provinciale: un giovane in codice rosso

OSTUNI - Scontro fra auto e moto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 21 luglio, sulla strada provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana. Ad avere la peggio il conducente della due ruote, un 28enne di Ostuni, è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso, avrebbe riportato fratture in diverse parti del corpo. Alla guida dell'auto c'era una donna che ha riportato ferite più lievi, anche lei è finita in ospedale. In codice giallo. Sul posto i carabinieri.