Scontro con un pullman: un infermiere padre di famiglia muore sulla provinciale

CEGLIE MESSAPICA – Un infermiere in servizio presso l’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana è la vittima del terribile incidente che intorno alle ore 15 di oggi (lunedì 4 marzo) si è verificato sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Ostuni. Si tratta di del 58enne (avrebbe compiuto 59 anni il prossimo 12 agosto) Pietro detto Mimmo Caniglia, residente a Francavilla Fontana.

L’uomo, da quanto appreso, aveva accompagnato il figlio, studente universitario, presso la stazione ferroviaria di Ostuni. Sulla strada del rientro, in località Fontanina, nell’agro di Ceglie Messapica, è avvenuto il terribile impatto con un pullman della Stp senza passeggeri a bordo, che stava rientrando in deposito.

Lo scontro ha ridotto la Toyota condotta da Caniglia in un groviglio di lamiere. Per lui non c’è stato nulla da fare. Del tutto vano l’intervento dei soccorritori del 118. Conseguenze di lieve entità, invece, per l’autista, condotto in ospedale per gli accertamenti del caso.

Spetterà alla Polizia locale di Ceglie Messapica il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, in ausilio nella gestione della viabilità.

Caniglia lavorava nel reparto di Anestesia e Rianimazione del nosocomio francavillese. La salma si trova ora presso l’obitorio del cimitero di Francavilla, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore, una volta effettuata l'ispezione cadaverica, sarà restituita alla famiglia. Il 58enne lascia una moglie e tre figli.

Articolo aggiornato alle ore 19.24 (generalità della vittima)

