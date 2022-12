Auto finisce nelle campagne e si ribalta: ferita una ragazza

OSTUNI – Il volo fatto dalla macchina è stato impressionante. Fortunatamente non avrebbe riportati gravi ferite una ragazza di Monopoli (Bari) coinvolta stamattina (giovedì 15 dicembre) in uno spaventoso avvenuto sulla strada provinciale che collega Ostuni al pilone, località marina della Città Bianca. La giovane si trovava a bordo di una Toyota Yaris che per cause da accertare è finita fuori strada e si è ribaltata nelle campagne, fermandosi dopo alcuni metri. La malcapitata è stata soccorsa da personale del 118, intervenuto in ambulanza. Da lì è stata trasportata in ospedale. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco del locale distaccamento e gli agenti della Polizia Locale di Ostuni, che hanno effettuato i rilievi del caso.