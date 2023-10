Impatto con un'auto parcheggiata e cappottamento: spaventoso incidente in pieno centro

CELLINO SAN MARCO - Dopo lo scontro con un'auto in sosta, si è cappottata. Uno spaventosi incidente si è verificato la sera di giovedì (26 ottobre) nel centro di Cellino San Marco. Fortunatamente non hanno riportato neanche un graffio le personea bordo di un mezzo che si è ribaltato dopo l'urto con una vettura marcheggiata. Il veicolo è andato a finire sul marciapiede, a pochi passi da un'abitazione.Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, per la messa in sicurezza del mezzo. Rilievi effettuati dalla Polizia locale di Cellino.