Auto si ribalta, nessuno a bordo: due ragazze illese tornano a casa da sole

SAN PIETRO VERNOTICO - Inizialmente si era temuto il peggio, che gli occupanti di quell’auto potessero essere stati sbalzati al di fuori dell’abitacolo, gravemente feriti, se non addirittura deceduti. In realtà nell’auto e nelle vicinanze non c’era alcuna persona per il semplice motivo che le due ragazze di San Pietro Vernotico a bordo si erano già allontanate, forse accompagnate da parenti o amici, per tornare a casa.

Tutto è accaduto intorno alle 19,45 di ieri sera (venerdì 29 dicembre) nel tratto della strada statale 16 Adriatica che collega Squinzano a San Pietro Vernotico, poco dopo il campo sportivo del comune della provincia di Lecce. Risale a quell’ora l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Lecce per un incidente autonomo che ha coinvolto una Fiat Punto.

All’arrivo, la squadra di soccorso ha constatato che l’autovettura si era ribaltata nei pressi di un albero. Le luci erano ancora accese, ma dentro il veicolo non c’era nessuno. I vigili del fuoco hanno iniziato a perlustrare l’area circostante, nel tentativo di individuare eventuali occupanti sbalzati fuori dall’auto. Alla fine, si è capito che coloro i quali si trovavano nella Punto, si dovevano essere necessariamente allontanati.

In un primo momento si era anche ipotizzato che potesse trattarsi di un’auto rubata. È accaduto in altre circostanze che, dopo un furto, i malviventi si siano schiantati nella fretta della fuga. In realtà, si è scoperto che a bordo, poco prima, vi erano state due ragazze, le quali avevano raggiunto le proprie abitazioni, a San Pietro Vernotico, senza riportare ferite significative. Prima, però, un passaggio al pronto soccorso, per farsi visitare.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura coinvolta nell’incidente, garantendo la sicurezza della zona e il regolare flusso del traffico. Sul posto, anche i carabinieri.