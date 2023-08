Sfonda muretto e si ribalta nelle campagne: auto distrutta sulla provinciale

ORIA – Ha sfondato un muretto e si è ribaltato nelle campagne. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite un 40enne di Erchie coinvolto in un incidente che intorno alle ore 13 di oggi (giovedì 31 agosto) si è verificato sulla strada provinciale 71 che collega Latiano a Oria.

L’uomo era alla guida di una Volkswagen Passat. In prossimità di una curva tristemente nota per altri incidenti, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo a quel punto ha buttato giù una parte di muro perimetrale di un terreno privato e si è ribaltato su una fiancata, a ridosso di un paio di alberi.

Il conducente è stato soccorso da personale del 118 e condotto presso l’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, in condizioni non gravi. Il sinistro è stato rilevato dai carabinieri. La macchina, ormai da rottamare, è stata rimossa dai carro attrezzi delle ditte D'Elia e Simmini.