Incidente con auto ribaltate: coda chilometrica sulla superstrada

MESAGNE - Due auto ribaltate e traffico in tilt sulla strada statale che collega Brindisi a Taranto, a seguito di un incidente che si è verificato intorno alle ore 18:45 di oggi (lunedì 6 dicembre) nei pressi dello svincolo per lo spazio Conad (ex Auchan), direzione Brindisi. Sulla statale si è formata una fila di circa quattro chilometri. Due feriti sono stati soccorsi da personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, la Polizia stradale, pattuglie del commissariato di Mesagne e la Polizia Locale di Mesagne. Il traffico è sttato deviato verso le complanari.

Seguono aggiornamenti