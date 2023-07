Scontro tra auto e scooter all'incrocio per il mare: paura per i conducenti

TORRE SAN GENNARO - Un'auto e uno scooter danneggiati e due persone ferite in maniera lieve: è questo il bilancio di un incidente verificatosi attorno a mezzogiorno di oggi, martedì 18 luglio, sulla litoranea sud di Brindisi all'altezza dell'incrocio per Torre San Gennaro, già teatro in passato di sinistri anche gravi.

L'auto, dopo un volo di qualche metro, è finita nelle campagne danneggiandosi nella parte anteriore. Lo scooter si è fermato all'angolo di un terreno posto sul lato di località "Miramare".

Sul posto si sono recate due ambulanze del 118 e i carabinieri. I conducenti non hanno riportato conseguenze preoccupanti, anche se la dinamica dell'incidente ha fatto temere il peggio per entrambi. I veicoli, divenuti inutilizzabili, sono stati rimossi dal personale della ditta Tarantini.