Dramma di Capodanno sulla strada provinciale: muore una donna, quattro feriti

CEGLIE MESSAPICA – Una tragedia della strada segna la notte di Capodanno. Una donna di 75 anni ha perso la vita a seguito di un terribile incidente avvenuto sulla provinciale che collega Ceglie Messapica a Martina Franca (Taranto), in agro di Ceglie.

Da quanto appreso vi sarebbe stato, per cause da accertare, uno scontro frontale fra una Citroen C3 con a bordo una famiglia di Martina Franca e una Fiat Bravo con il solo conducente a bordo.

L’impatto è stato fatale per la 75enne, che si trovava a bordo della C3. Gli altri tre occupanti della stessa auto e il conducente della Fiat Bravo sono stati condotti in ospedale. Al momento non si conoscono le loro condizioni.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Il sinistro è stato rilevato dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.