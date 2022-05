Auto finisce contro albero: violento impatto in viale Aldo Moro

BRINDISI – Dopo il violento impatto contro un albero, l’auto è finita sul lato opposto della sede stradale. Uno spaventoso incidente si è verificato intorno alle ore 4.30 di oggi (sabato 14 maggio) in viale Aldo Moro, nel centro cittadino di Brindisi, all’altezza della scuola media Marzabotto.

Una donna alla guida di una Renault Megane, per cause da accertare, ha erso il controllo del mezzo, ha invaso lo spartitraffico e ha centrato in pieno un albero, provocando uno squarcio sulla corteccia. Poi la macchina è finita sul marciapiede opposto, dove si è interrotta la sua corsa. Tutti gli airbag si sono aperti. Il paraurti anteriore si è staccato. Un paio di ruote sono scoppiate.

La conducente è stata soccorsa da personale del 118. Non si conoscono le sue condizioni. Il sinistro è stato rilevato dalla polizia. Gli operatori della ditta Pissta hanno bonificato la strada, disseminata di chiazze d’olio.