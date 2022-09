Auto si ribalta sulla complanare: conducente scomparso, avviate le ricerche

BRINDISI – Dopo l'incidente, ha fatto perdere le sue tracce. Sono state avviate le ricerche di un uomo alla guida di una Volkswagen Polo che intorno alle ore 21 di sabato (18 settembre) è uscito fuori strada, terminando la sua corsa con un ribaltamento nelle campagne. Il sinistro si è verificato sulla complanare della strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto, direzione Brindisi, nei pressi dell’uscita per San Donaci, nel territorio di Brindisi.

La macchina si è cappottata sul terreno, adagiandosi sulla fiancata lato passeggero. Quando forze dell'ordine e soccorritori sono arrivati sul posto, non c'era alcunta traccia dell'automobilista. Intorno alla mezzanotte è stata avviata la procedura di ricerca di persone scomparse.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono in prima linea in questa attività, con l'utilizzo di un furgone Ucl (unità di comando locale) e di due unità Tas (topografia applicata al soccorso) provenienti da Lecce. È stata inoltre costituita un seconda squadra in emergenza per ricerca persona, al fine di non ridurre il dispositivo di soccorso pubblico nella provincia di Brindisi. Il coordinamento delle operazioni di ricerca è affidato a un ispettore antincendi. Tutto ciò in sinergia con la prefettura e i carabinieri della compagnia di Brindisi, che stanno coordinando le indagini presso gli ospedali. Sul posto si sono recati anche gli agenti della Polizia Locale di Brindisi. Il veicolo è stato rimosso e trasportato in un deposito da un carro attrezzi della ditta Tarantini.