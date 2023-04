Scontro con un'auto in città: giovane alla guida di un monopattino in Rianimazione

BRINDISI – L’impatto fra monopattino e auto è stato violento. E’ ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi un 25enne coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle ore 20.45 di ieri (mercoledì 5 aprile) in via Provinciale per Lecce, all’altezza dell’intersezione con strada Canale Patri, nei pressi della questura di Brindisi.

Il giovane procedeva alla guida del monopattino. Il veicolo si è scontrato con una Fiat Panda condotta da un uomo. A seguito della collisione il giovane è finito sull’asfalto, riportando varie ferite. Il malcapitato è stato soccorso da personale del 118 e trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Da quanto appreso avrebbe riportato fratture multiple. Illeso, invece, l’automobilista. Il monopattino si è letteralmente spezzato.

La dinamica dei fatti è al vaglio dei poliziotti della Sezione volanti, intervenuti per i rilievi del caso.