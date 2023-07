Auto contro moto nel centro abitato: un uomo perde la vita

ERCHIE - Auto contro moto nel centro abitato di Erchie: un uomo di 57 anni, Giuseppe Argese, ha perso la vita. E' accaduto attorno alle 19 di oggi, martedì 18 luglio. L'impatto è avvenuto all'incrocio tra via Giotto e via Modigliani. L'uomo viaggiava a bordo di una moto Yamaha che è finita contro una Fiat Punto condotta da una 70enne. Il motociclista, si tratta di un venditore ambulante di abiti usati, è finito rovinosamente sull'asfalto. Un'ambulanza del 118, chiamata dai primi soccorritori, lo ha portato al Pronto soccorso del Perrino di Brindisi in condizioni critiche, ma nulla è servito per strapparlo alla morte. Il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l'arrivo in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. Gli agenti della Polizia locale di Erchie si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica, in ausilio anche i carabinieri della locale stazione. Da quanto si apprende l'incidente sarebbe avvenuto nei pressi dell'abitazione dello sfortunato motociclista. La 70enne non ha riportato conseguenze preoccupanti.