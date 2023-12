Incidente sulla provinciale: militare perde la vita, gravi moglie e figlia

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Una famiglia distrutta, una comunità con il fiato sospeso. I cittadini di San Pancrazio Salentino oggi si sono svegliati con una brutta notizia: un loro concittadino ha perso la vita in un incidente stradale, la moglie e la figlia 14enne versano in gravi condizioni. Si tratta di Angelo Nuzzo, 51 anni, in servizio presso la Marina militare a Taranto. L'incidente si è veriticato nella serata di martedì 12 dicembre sulla San Pancrazio-Manduria (Taranto), alle porte della città tarantina. Cinque le auto coinvolte, sette in tutto i feriti. Da quanto ricostruito due auto si sono scontrate frontalmente e nell'impatto sono rimasti coinvolti altri tre veicoli. Nuzzo e famiglia che a quanto pare tornavano a casa dopo un pomeriggio trascorso a fare spese a Manduria, viaggiavano su una Nissan, che si è capovolta.

Tutti e tre sono rimasti incastrati nelle lamiere contorte. Il militare ha perso la vita sul colpo, moglie e figlia sono state portate in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Prognosi riservata per entrambe, la madre avrebbe riportato un importante trauma addominale. Le sue condizioni sono molto gravi. Gli altri cinque feriti, tutti del Tarantino, sono stati portati anche loro a Taranto, nessuno correrebbe pericolo di vita. Sul posto sono state inviate quattro autoambulanze del 118 e due automediche partite dalle postazioni di Manduria, Avetrana, Francavilla, San Giorgio Jonico e Massafra. Ai vigili del fuoco il compito di estrarre le ferite dal groviglio di lamiere. All'arrivo dei soccorsi le due donne erano vigili e urlavano chiedendo aiuto. Purtroppo, Angelo Nuzzo, è stato estratto senza vita. La salma, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Taranto è stata trasportata alla camera mortuaria del Marianna Giannuzzi di Manduria. Sul posto anche carabinieri, Polizia di Stato e agenti della Polizia locale.