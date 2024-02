Auto fuori controllo sulla provinciale: pensionato perde la vita

VILLA CASTELLI - Un 77enne di Villa Castelli, ex dipendente comunale, F.L., ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, luendì 26 febbraio, sulla strada provinciale 50 che collega Villa Castelli a Francavilla Fontana. L'auto sulla quale viaggiava, una Ford Fiesta vecchio modello, per cause in corso di accertamento si è ribaltata. L'incidente si è verificato all'altezza dell'azienda agricola Melillo. I soccorritori nulla hanno potuto fare per strappare il pensionato alla morte. Sul posto anche i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo.

Il tratto di strada interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico per tutta la durata delle operazioni di intervento. Da quanto si apprende non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

