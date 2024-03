Scontro fra auto e scooter nel centro cittadino: spavento per il motociclista

ORIA - Solo tanto spavento ma nessuna grave conseguenza per un motociclisca coinvolto in un incidente che stasera (giovedì 14 marzo) si è verificato in via Manduria, nel centro di Oria. Il motociclo è stato centrato da una Mercedes. L'incidente si è verificato, per cause da accertare, all'altezza di un incrocio. Il motociclista è stato soccorso da personale del 118. Per lui una caviglia gonfia. Illeso l'automobilista. Il sinistro è stato rilevato dai carabinieri.

