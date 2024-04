Incidente in moto per due brindisini: una 55enne in Rianimazione

FASANO - Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata odierna (6 aprile), poco prima delle ore 11, sulla strada statale 379 tra Brindisi e Bari all'altezza di Torre Spaccata, nell'agro di Fasano. Coinvolti due brindisini, un uomo di 62 anni ed una donna di 55, a bordo di una moto.

Il sinistro è avvenuto per cause da accertare, dunque non è ancora chiara l'esatta dinamica dei fatti. I rilievi dell'accaduto, ancora in corso, sono a cura della Polizia Locale di Fasano, coordinata dalla comandante Maria Rosaria Speciale.

Entrambi gli occupanti del mezzo sono stati trasportati dagli operatori del 118 presso l'ospedale "Perrino" di Brindisi per ricevere le cure mediche del caso. Il conducente è arrivato in codice giallo, mentre già da subito sono risultate più gravi le condizioni di salute della passeggera. Quest'ultima ha riportato un trauma cranico-facciale ed è giunta al Pronto Soccorso in codice rosso per poi essere ricoverata nel reparto di Terapia intensiva del nosocomio. Attualmente versa in stato di coma.

Aggiornamento condizioni donna - ore 17:39

