Scontro all'incrocio tra auto e moto: due persone in ospedale

BRINDISI - Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 14 aprile, al bivio fra via Amerigo Vespucci e via Ciciriello, nei pressi del Circolo tennis di Brindisi, al rione Casale.

Per cause da accertare, sono entrate in contatto un'auto ed una moto. In sella a quest'ultima, poi caduta sull'asflato, c'erano due giovani che non sembrerebbero aver riportato gravi ferite. Assistiti dal 118, si sono comunque dovuti recati in ospedale per gli accertamenti sanitari del caso. Sul posto presente anche la polizia locale di Brindisi, che ha svolto i rilievi.

