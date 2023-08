Ancora una tragedia della strada nel Brindisino: perde la vita un motociclista di 19 anni

CAROVGNO - Un'altra vittima sulle strade della provincia di Brindisi. Un 19enne residente a Bari ha perso la vita a seguito di un terribile incidente che si è verificato intorno alle 23.45 di ieri (mercoledì 9 agosto) nei pressi di Torre Santa Sabina, marina di Carovigno.

Si sa poco, al momento, sulla dinamica del sinistro. Da quanto appreso il giovane, in vacanza con la famiglia in provincia di Brindisi, procedeva alla guida di una moto. Il motivo della perdita di controllo è da appurare. Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Soccorso dal personale del 118, il 19enne è arrivato privo di vita presso l'ospedale Perrino di Brindisi. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Stradale.

La salma si trova attualmente presso l'obitorio del nosocomio brindisino. Il pm di turno del tribunale di Brindisi ha subito disposto la restituzione alla famiglia.

Seguono aggiornamenti