Incidente sulla provinciale, auto fuori strada: una donna incastrata

OSTUNI - Un incidente stradale si è verificato nella mattinata odierna sulla strada provinciale 21 che collega Ostuni alla località marittima di Torre Pozzelle. Per cause da accertare, una Jeep è uscita fuori strada capovolgendosi su di un lato. La donna alla guida è rimasta inastrata nell'abitacolo. Fondamentale, dunque, l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni per assistere la conducente e lasciarla alle cure del 118. Nessun altro mezzo coinvolto. L'area è stata già messa in sicurezza.

