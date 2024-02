Paura sulla provinciale: auto finisce sul guardrail, donna soccorsa da vigile del fuoco

OSTUNI - Auto fuori controllo si schianta contro il guardrail, paura per una donna. E' accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 7 febbraio, sulla strada provinciale 21 che collega Ostuni a Torre Pozzelle. La donna è stata soccorsa da un vigile del fuoco che si stava recando presso il distaccamento di Ostuni per prendere servizio. Fortunatamente la conducente, 41 anni, non ha riportato conseguenze preoccupanti. Il pompiere ha provveduto a chiamare i colleghi per gli interventi legati alla messa in sicurezza del veicolo, si tratta di una Lancia Y, danneggiato nella parte anteriore. Erano da poco passate le 8. Sul posto è stata inviata un'ambulanza del 118 che ha prestato le cure del caso e portata al Pronto soccorso dell'ospedale di Ostuni, accusava dolori al costato. L'auto è stata rimossa con il carro attrezzi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui