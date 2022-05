Incidente sulla provinciale: tre veicoli coinvolti, due feriti. Strada chiusa al traffico

TORRE SANTA SUSANNA - E' di due feriti, un uomo e una donna, e tre veicoli danneggiati il bilancio di un incidente verificatosi attorno a mezzogiorno di oggi sulla strada provinciale che collega Erchie a Torre Santa Susanna. Sul posto oltre al personale del 118, si è recata anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione della dinamica si sarebbe trattato di uno scontro frontale. L'intera carreggiata è stata occupata dai veicoli incidentati ed è rimasta chiusa al traffico fino a quandogli stessi non sono stati rimossi. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza delle auto scongiurando rischi come incendi o esplosioni. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone ferite.