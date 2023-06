Scontro fra auto e moto in via del mare: motociclista sbalzato sull'asfalto

BRINDISI - E' stato sbalzato sull'asfalto dopo lo scontro con un'auto. Si sono vissuti momenti di apprensione per un motociclista coinvolto in un incidente che intorno alle ore 19.15 di oggi (martedì 27 giugno) si è verificato in via Del Mare, all'altezza dell'hotel "L'approdo", a Brindisi.

La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. La moto è entrata un collisione con la fiancata lato guidatore di una Ford condotta da un uomo. Finito per terra, il malcapitato, vigile e cosciente, è stato soccorso dallo stesso automobilista e da alcune persone che hanno assistito all'incidente, in attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica.

Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso. Il motociclista, con ferite in varie parti del corpo, è stato condotto in ospedale. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.