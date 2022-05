Scontro fra due scooter in città: un uomo in prognosi riservata

BRINDISI – Un brindisino di 42 anni (C.I.) anni è ricoverato in prognosi riservata a seguito di un incidente che intorno alle ore 13 di oggi (giovedì 19 maggio) si è verificato sul cavalcavia De Gasperi, in viale Aldo Moro, poco dopo la scuola Media Marzabotto. L’uomo, diretto verso il centro cittadino, era alla guida di uno scooter.

Stando a una prima ricostruzione dell’episodio, il mezzo, per cause da accertare, sarebbe stato urtato da uno scooter condotto da un brindisino di 17 anni, in prossimità dell’intersezione con via Dalmazia. L'impatto è avvenuto in piena ora di punta. Lo scooter condotta dal 42enne è finita dall'altro lato della carreggiata, scavalcando lo spartitraffico. Il 42enne, vigile e cosciente ma dolorante al torace, è stato ricoverato presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni sono in fase di accertamento. Al momento la prognosi è riservata.

Condotto in ospedale anche il minorenne, che ha riportato un trauma cranico. Il giovane, sotto osservazione, non verserebbe in una situazione critica. Il sinistro è stato rilevato dalla Polizia Locale di Brindisi. La dinamica è ancora in fase di accertamento.