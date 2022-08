Violento impatto fra due auto sulla provinciale: 4 feriti gravi

OSTUNI - Versano in gravi condizioni i quattro occupanti della Fiat Panda che questa mattina (sabato 13 agosto 2022), per cause da accertare, si è scontrata con una Fiat Punto con un solo conducente a bordo, uscito illeso dall'impatto, sulla strada provinciale 22 che collega Ceglie Messapica a Ostuni.

Dopo essere stati trasportati con urgenza al Perrino di Brindisi, due dei quattro feriti sono stati trasferiti al Policlinico di Bari con traumi maxillo facciali, uno trasferito al "Vito Fazzi" di Lecce con un trauma toracico. La quarta persona è, invece, ancora al Perrino di Brindisi in codice arancione.

Lo spaventoso incidente si è verificato intorno alle ore 10 di oggi (sabato 13 agosto) sulla strada provinciale 22 che collega Ceglie Messapica a Ostuni, nel territorio della Città Bianca. La Fiat Panda, dopo lo scontro con una Fiat Punto è uscita fuori strada.

Sul posto si sono recate diverse ambulanze con personale del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, i carabinieri della compagnia di Fasano e i poliziotti del commissariato di Ostuni. La circolazione è stata bloccata fino a mezzogiorno circa.

Articolo aggiornato alle ore 16:30