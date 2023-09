Si ribalta sulla strada provinciale e muore: addio a Ivan, lutto nel basket

SAN VITO DEI NORMANNI – Si è cappottato con la sua auto mentre procedeva sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni. E’ deceduto poco dopo presso l’ospedale Perrino di Brindisi il 49enne Ivan Lenzoni, nato a Brindisi e residente a Torchiarolo.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 14 di sabato (23 settembre). Lenzoni era alla guida della sua Dacia Duster. Da quanto appreso era diretto verso San Vito dei Normanni. Giunto nei pressi di villa Barone, Lenzoni, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo. La macchina si sarebbe quindi scontrata con una pietra miliare sul margine della carreggiata, per poi ribaltarsi.

L’automobilista è stato soccorso da personale del 118. Sul posto anche i carabinieri. Trasportato in codice rosso presso l’ospedale Perrino di Brindisi, il 49enne è stato ricoverato in prognosi riservata. Nel tardo pomeriggio, purtroppo, è morto.

Lutto nel mondo del basket

La notizia del decesso ha scosso profondamente l’ambiente cestistico brindisino. Lenzoni era infatti un arbitro di basket. Ultimamente si era legato alla Brindisi Virtus Basket. La società ha listato a lutto la propria pagina Facebook, ricordando così Ivan: “La nostra vita è legata ad un filo sottile ed invisibile che si spezza all'improvviso”. “Quando accade un vuoto incolmabile ci assorbe. Ieri sera abbiamo riso insieme, ignoravamo che erano le ultime risate. Quel filo, il tuo si è spezzato drammaticamente poco fa. Addio Ivan”.

Gli amici lo ricordano per il suo sorriso genuino, per la sua cordialità. Sono numerosi i messaggi di cordoglio postati su Facebook. “Recentemente – scrive un suo conoscente - me lo sono ritrovato in una partita di Csi come arbitro e devo dire che sopportare me e quelli come me era cosa davvero difficile. Ma lui lo faceva con quel modo gentile così che alla fine ti veniva quasi spontaneo rispondere al suo sorriso genuino. Non eravamo intimi. Solo conoscenti ma sinceramente mi dispiace tanto tanto. Un abbraccio forte a te Maria ed a tutta la sua famiglia”.