Incidente sulla superstrada: auto si schianta contro spartitraffico, traffico in tilt

BRINDISI - Si è temuto il peggio nel pomeriggio di oggi, martedì 9 agosto, sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce quando una Volkswagen Golf durante una manovra di sorpasso è diventata incontrollabile schiantandosi contro lo spartitraffico. Chi ha assistito alla scena ha pensato all'ennesima tragedia. Per fortuna, invece, il conducente, un uomo di Torchiarolo, unico occupante del veicolo, è rimasto illeso. Avrebbe anche rifiutato il trasferimento in ospedale per gli approfondimenti diagnostici del caso. Lo schianto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag.

Sul posto oltre a un'ambulanza del 118 si è recata una pattuglia della Polizia locale di Brindisi. Il traffico ha subito forti rallentamenti. Fino a quando il mezzo non è stato rimosso, se ne è occupato il personale della ditta Tarantini, si è viaggiato su una sola corsia.