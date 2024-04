Incidente sulla superstrada, conducente miracolato: rallentamenti in direzione Brindisi

GROTTAGLIE (TA) - Un grave incidente si è verificato questa mattina, 12 aprile, sulla strada statale 7 che collega Taranto a Brindisi, nei pressi del Comune di Grottaglie. A seguito del sinistro, in quell'area si stanno verificando dei rallentamenti al traffico in direzione Brindisi.

Un'auto, per cause da accertare, è uscita fuori strada venendo letteralmente tranciata dal guardrail. Il mezzo si è poi "schiantato" contro il pilastro di un ponte stradale. Il conducente del mezzo si è salvato per miracolo: sceso autonomamente dal veicolo si è poi fatto accompagnare in ospedale da un passante. Nessun'altra auto coinvolta.

Sul posto sono giunti gli operatori della Protezione civile Salento Odv ed i vigili del fuoco.

Grande apprensione si è diffusa dopo la circolazione della notizia. La statale 7 è frequentemente percorsa, sia in una direzione che nell'altra, da lavoratori pendolari brindisini che si recano presso gli stabilimenti industriali del Tarantino.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui