Incidente sulla superstrada: un'auto finisce sul new jersey, strada chiusa

BRINDISI - Traffico bloccato e coda chilometrica sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi per un incidente che ha visto coinvolte due auto. Una è finita sullo spartitraffico in cemento. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte. Sul posto ambulanze del 118 e agenti della Polizia stradale che si stanno occupando dei rilievi e della gestione della viabilità.

Da quanto si apprende uno dei mezzi coinvolti è una Fiat Panda dell'istituto Vigil Nova, la persona a bordo è stata portata in ospedale in gravi condizioni. L'altro veicolo coinvolto è una Volkswagen Polo condotta da una persona di Torchiarolo. I mezzi sono stati rimossi dal personale della ditta Tarantini in attesa delle prognosi dei feriti.

Seguono aggiornamenti