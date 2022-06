Tamponamento tra due auto sulla superstrada: feriti e traffico in tilt

BRINDISI - Auto danneggiate, feriti lievi e traffico bloccato sulla superstrada per Brindisi all'altezza dello svincolo per la zona industriale. E' accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 22 giugno, sulla strata statale Lecce-Brindisi. Da quanto si apprende si è trattato di un tamponamento tra due veicoli nel punto in cui la carreggiata, per lavori in corso, si restringe diventando a una sola corsia. Le auto coinvolte sono una Toyota e un'Audi.

Gli occupanti sono stati soccorsi da personale del 118 ma non avrebbero riportato conseguenze preoccupanti. Sul posto personale Anas e Polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Il traffico, come già detto, ha subito grossi rallentamenti formando una coda di qualche chilomentro. I mezzi sono stati rimossi dalla ditta Tarantini in attesa delle prognosi delle persone ferite.