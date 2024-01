Esce in moto con gli amici: giovane perde la vita in un tragico incidente

FRANCAVILLA FONTANA – L'escursione in moto con gli amici si è trasformata in una tragedia. Un 28enne di Francavilla Fontana ha perso la vita a seguito di un incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi (sabato 27 gennaio) in provincia di Taranto. Il giovane faceva parte di una comitiva di motociclisti nel Brindisino. Il dramma si è consumato in località Torricella, sul litorale ionico. Qui, per cause da accertare, il 28enne ha perso il controllo della moto, andando a sbattere contro un palo. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Sul posto i soccorritori del 118 le forze dell’ordine, impegnate nella ricostruzione del sinistro.

Seguono aggiornamenti



