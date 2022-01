Auto va fuori strada e si ribalta: ragazza incastrata tra le lamiere

MESAGNE - L'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata. Una ragazza è rimasta incastrata al suo interno. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina (sabato 15 gennaio 2022), in agro di Mesagne, sulla provinciale che collega la città con Torre Santa Susanna. La guidatrice, una torrese di 20 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo.

L'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata. La giovane non riusciva a uscire. C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per liberarla dalle lamiere. La ragazza è stata affidata ai sanitari del 118, giunti sul posto, che l'hanno portata al pronto soccorso del Perrino in codice rosso. Stando alle prime informazioni, sono gravi le sue condizioni, ma è cosciente. Presenti anche tre pattuglie della polizia locale di Mesagne, che hanno messo in sicurezza e chiuso il tratto di strada. L'auto, come si evince dalle foto pubblicate, è stata seriamente danneggiata.

Articolo aggiornato alle 10:43